120.000 Euro für jeden zum 25. Geburtstag? Die ÖVP tobt

Es ist Teil einer Idee eines Star-Ökonom aus einem Interview von vor zwei Jahren. Muna Duzdar von der SPÖ gefällt das, und Laura Sachslehner von der ÖVP sieht buchstäblich rot.

Geldgeschenk gegen Ungleichheit

Piketty schlägt in seinem neuen Modell unter anderem Einkommenssteuern bis zu einem Höchstsatz von 90 Prozent, und auch Vermögenssteuern vor. In einem Gespräch, das "Kontrast" am 20. März 2020 veröffentlichte, rechnet Piketty aber auch seine Idee eines Geldgeschenks für jeden Bürger eines Staates zum 25. Geburtstag vor. Der Betrag soll sich auf 60 Prozent des Durchschnittsvermögens der Bürger des jeweiligen Landes belaufen. Im Fall von Frankreich 120.000 Euro.