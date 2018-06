12-Stunden-Tag: Betriebsversammlungen in Vorarlberger Firmen

Heute finden mehrere Betriebsversammlungen statt, um gegen den von der Regierung beschlossenen 12-Stunden-Tag zu protestieren. Auch Vorarlberger Firmen beteiligen sich.

Bei Liebherr in Nenzing, bei Getzner in Bludenz oder bei Grass in Höchst finden heute Betriebsversammlungen statt, wie der “ORF Vorarlberg” berichtet. Auch Rainer Wimmer, Bundeschef der Produktionsgewerkschaft, wolle sich den Protesten anschließen.