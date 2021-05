12-Jähriger in Hohenems angefahren: Zeugenaufruf

Ein Junge war am Dienstag mit dem Fahrrad in Hohenems unterwegs, als er von einem Fahrzeug touchiert wurde und stürzte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Dienstag, um 13.40 Uhr, fuhr ein 12-jähriger Fahrradfahrer auf der Haydnstraße in Hohenems in Fahrtrichtung Herrenriedschule. Auf Höhe Hausnummer 3 touchierte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker mit der Fahrzeugvorderseite das Hinterrad des Fahrrades, wodurch der Junge stürzte und sich am Rücken und am rechten Arm verletzte.