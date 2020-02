12-Jähriger aus Mäder macht bei Kika-Castingshow mit

Ilian Winder nimmt mit 12 Jahren bei der Castingshow "Mein Song" auf Kika teil. Im Interview erzählt der junge Sänger über diese Erfahrung.

Für die Castingshow hat sich Ilian hingesetzt und seinen eigenen Song "Steh auf" geschrieben. "Ich war sehr aufgeregt und alles war neu für mich, aber es ist gut gelaufen und hat sehr viel Spaß gemacht", so Ilian im Gespräch mit VOL.AT.

Sein eigener Song auf YouTube



Kika-Staffelstart "Mein Song"

Am Mittwoch startet die zwölfte Staffel des Songwriter-Wettbewerbs beim deutschen Kindersender KiKA. Von Rap über Chanson bis hin zu Popkompositionen und Balladen. Vom 12. Februar bis 19. März wollen talentierte Songwriter die Jury bei der Castingshow "Mein Song" auf KiKa beeindrucken.

Gleich in der ersten Folge am 12. Februar ist auch Ilian aus Mäder mit dabei. Der 12-Jährige will mit seinem Song "Steh auf" die Jury überzeugen.