Migranten bleiben vorerst an Bord

115 Flüchtlinge warten darauf, europäischen Boden betreten zu dürfen. Das italienische Innenministerium wartet auf eine Ankündigung der EU.

Hygienische Lage ist bedenklich

Ursprünglich seien rund 140 Migranten mit zwei Schlauchbooten in Libyen losgefahren und anschließend in Seenot geraten. Die geretteten Flüchtlinge wurden von dem Rettungsschiff der italienischen Küstenwache aufgenommen, die Einfahrt in einen Hafen jedoch vom italienischen Innenministerium untersagt.

Am Montag durften 16 Minderjährige im Alter von 15 bis 17 Jahren das Schiff verlassen. Bereits am Samstag war eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern an Land gegangen. Das Rote Kreuz brachte Kleider an Bord. Die hygienische Lage an Bord sei bedenklich, denn das Schiff sei nicht für derart viele Menschen geeignet, hieß es.