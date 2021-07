114 aktiv Positive in Vorarlberg

Am Sonntag wurden insgesamt 13 Neuinfektionen registriert, am Montagmorgen kamen acht dazu. Insgesamt sind derzeit 114 Personen in Vorarlberg aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist auch am Sonntag angestiegen und liegt in Vorarlberg bei 21. Österreichweit liegt sie bei 23,9.

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 308 Personen an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Lage in den Spitälern

Vorarlbergs Krankenhäuser sind aktuell frei von Corona-Patienten. Wie die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft informiert, wird weder auf der Normal- noch auf der Intensivstation ein am Coronavirus erkrankter Patient behandelt. Auch in der Belegschaft gibt es aktuell keinen Corona-Fall. Weder ist ein Mitarbeiter positiv getestet worden, noch befindet sich jemand in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Sieben-Tages-Inzidenz

Stand Sonntag, 14 Uhr:

