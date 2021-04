112 Neuinfektionen am Mittwoch in Vorarlberg

Über 100 Neuinfektionen wurde am Mittwoch in Vorarlberg verzeichnet. Die Lage in den Spitälern ist vorerst stabil.

Stand Mittwoch 24 Uhr: Das Infektionsgeschehen auf dem hohem Niveau der vergangenen Tage setzt sich in Vorarlberg fort. Laut Dashboard des Landes standen am Mittwoch 112 Neuinfektionen 58 Genesungen gegenüber, damit galten 1.217 Personen als Corona-positiv.

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Mittwoch bei 167.

Unverändert blieb die Zahl der Corona-Todesopfer (285).

Lage in den Spitälern

Die Zahl der Corona-Erkrankten auf den Vorarlberger Intensivstationen liegt Stand Donnerstagvormittag bei zehn Patienten. In den Spitälern werden insgesamt 33 Corona-Patienten stationär versorgt, es sind noch 15 der 52 zur Verfügung stehenden Intensivbetten frei.

Neun Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, sechs weitere in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

In den meisten größeren Kommunen des Landes stagnieren die Infektionszahlen derzeit auf hohem Niveau. Mit 165 Infektionen war am Donnerstagmorgen weiterhin Dornbirn Infektions-Hotspot des Landes. Auf Platz zwei folgte Feldkirch (102) vor Lustenau (71) und der Landeshauptstadt Bregenz (60).

Übersaxen-Cluster

Bei den Infektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl sticht derzeit vor allem die Gemeinde Übersaxen negativ heraus. 23 der rund 600 Einwohner gelten derzeit als corona-positiv. Der Cluster dürfte auf ein Treffen von mehreren Jugendlichen zurückzuführen sein.

In 22 der 96 Vorarlberger Kommunen lagen aktuell keine Corona-Fälle vor.

Sieben-Tages-Inzidenzen im Vergleich