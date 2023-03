112. Frauentag im Zeichen von Teuerung und Solidarität

Auch heuer steht der 8. März wieder ganz im Zeichen der Gleichberechtigung der Frau: Zum 112. Mal findet der Internationale Frauentag statt. Laut werden nicht nur Rufe nach Maßnahmen gegen die Teuerungswelle in Österreich, sondern auch Appelle für Solidarität mit unterdrückten Frauen in anderen Teilen der Welt. So setzen sich die Teilnehmer einer in Wien-Ottakring startenden Demonstration etwa für Frauen in Uganda, im Iran und in Afghanistan ein.

Bereits im Vorfeld hatten zahlreiche gesellschaftliche Organisationen sowie politische Parteien ihre frauenpolitischen Anliegen kundgetan. Frauenvereine forderten etwa mehr Geld für Gewaltschutz, eine Unterhaltsgarantie oder einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Auch am 8. März selbst gibt es zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen: Von einer Verteilaktion der Grünen am Vormittag in Wien-Mitte, bei der u.a. Vizekanzler Werner Kogler und Justizministerin Alma Zadić zugegen sein werden, bis hin zum Konzert "#WEARE - Starke Stimmen, starke Frauen" im Globe Wien am Abend.

Zwei Demonstrationen könnten dem ÖAMTC zufolge ab ca. 17 Uhr für Verzögerungen auf Straßen in Wien-Ottakring und Wien-Alsergrund sorgen, auf der Ottakringer Straße, dem Inneren und Äußeren Gürtel, der Alser Straße, der Spitalgasse, der Lange Gasse und der Universitätsstraße.