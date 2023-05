111 jähriges Gründungsjubiläum des Bienenzuchtverein Hörbranz - Leiblachtal

Bei bestem Kaiserwetter am 21.05.2023 konnte der Bienenzuchtverein Hörbranz - Leiblachtal den Tag des offenen Bienenstocks und sein 111-jährige Bestehen feiern.

Auf dem Vereinsgelände der Vorarlberger Fliegenfischer mit Neo-Obmann Andi Linder konnten die Leiblachtaler Imker mit Obmann Berhard Jochum zahlreiche Gäste wie den Bezirksobmann Elmar Köb sowie den Hörbranzer Altbürgermeister Severin Sigg begrüßen. Zahlreiche Besucher ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen um das Leben der Honigbiene, ihre vielen Aufgaben und wertvollen Leistungen für die Umwelt sowie das breite Tätigkeitsfeld der Imker etwas besser kennen und schätzen zu lernen. Auch die Obfrau des Lochauer Umweltauschußes, Melitta Sohm, sah man in angeregter Unterhaltung mit Thomas Filler, Obmann des Hörbranzer Umweltausschußes. Günter Vonbank übertönte mit seiner Drehorgel immer wieder das Summen der Bienen und brachte beste Stimmung auf das Gelände. Viele Familien mit Kindern konnten eine echte Bienenkönigin mit ihren Arbeitsbienen bei der Arbeit bestaunen. Bienen werden nicht nur wegen ihrem leckeren Honig in all seinen Varianten geschätzt. So ist die Bestäubungsarbeit der Insekten lebensnotwendig für Gemüse und Obst, also so auch für die Nahrungsmittel der Menschen. Würden die Bienen aussterben müsste man auf viele Lebensmittel verzichten. Bienen sind sehr wichtig – nicht nur für alle Menschen, sondern für die gesamte Natur. Obmann Stellvertreterin Claudia Zündel bastelte mit den Kindern zahlreiche Bienentränken, welche die Kinder dann daheim aufstellen konnten, um das Bienenleben zu unterstützen. Die zahlreichen Helfer:innen des Imkervereins versorgten die Besucher:Innen mit Speis und Trank. Durch die vielfältigen Exponate und Erklärungen der Imker:innen über das Leben der Honig- und Wildbienen konnten die Besucher begeistert werden, ihre Gärten und Wiesen noch Bienen-freundlicher zu gestalten, damit die wichtigen Bestäuber auch in Zukunft noch genügend Nahrung finden können. Der Bienenzuchtverein Hörbranz-Leiblachtal wurde 1912 gegründet und feiert dieses Jahr sein 111–jähriges Bestehen. Der emsige Verein will alle für Bienen begeistern und aufzeigen, was ein Imker und seine Schutzbefohlenen zu leisten vermögen. Denn wer sonst bestäubt eine große Zahl von Nutzpflanzen? Wie könnten sich Wildpflanzen verbreiten? Nur durch die Bienen und ihre Arbeit ist eine Artenvielfalt möglich.