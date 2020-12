110 Neuinfektionen und ein Todesfall am Sonntag

Weiterhin stabil zeigt sich die Corona-Lage in Vorarlberg. 2.032 Personen sind derzeit aktiv mit dem Virus infiziert.

Stand Sonntag 24 Uhr: 110 Neuinfektionen standen am Sonntag 102 Genesenen gegenüber, so dass aktuell mit 2.032 wieder etwas mehr aktive Coronafälle registriert waren. Die Zahl der Todesopfer mit einem positiven Covid-19-Testergebnis hat sich innerhalb der vergangenen 24 Stunden um eine Person auf 184 erhöht.

Situation in Spitälern stabil

Sechs Personen mussten aufgrund ihres Erkrankungsgrades in einem Vorarlberger Spital aufgenommen werden, vier Patienten konnten entlassen werden. Von den insgesamt 110 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern lagen 22 auf einer Intensivstation, um einer mehr als am Samstag. 91 Krankenhaus-Mitarbeiter sind der Coro­na-positiv getestet, 19 sind zusätzlich in Quarantäne.