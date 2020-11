110 neue Hausnummern für Dünserberg

Klassisches System inklusive Parzellennamen

Dünserberg. In der weit zersiedelten Berggemeinde Dünserberg ist gerade für Außenstehende das Auffinden von Häusern nicht immer ein leichtes Unterfangen. Seitens der Gemeindevertretung wurde nun beschlossen, die Hausnummernschilder im kompletten Ortsgebiet zu erneuern. Wurde zuerst noch über eine neue Nummernvergabe diskutiert, hat man sich nun aber wieder auf das klassische Zählsystem besonnen. Die neuen insgesamt 110 Schilder wurden im einheitlichen Erscheinungsbild der Region Dreiklang ausgeführt. Neben den Hausnummern selbst ist auf den Schildern auch der Name der jeweiligen Parzelle mit angeführt. Hier möchte man zum einen den Bezug zu den historischen Namen aufrechterhalten und auch der jungen Bevölkerung vermitteln, sowie auch die Orientierung insgesamt im Dorf für die Bürger selbst, aber eben auch für Zustelldienste, Besucher und Behörden erleichtern. Ein Teil der Schilder ist bereits durch Mitarbeiter des Bauhofs verteilt worden, der Rest erfolgt, inklusive detaillierter Montageanleitung, in den nächsten Tagen. CEG