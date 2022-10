11:0! Bestschießen von SC Samina Hohenems zum Start

Die Schmidle-Truppe deklassiert HC Innsbruck II zweistellig.

Das Torfestival in der Ö Eishockey Liga geht weiter! Der SC SAMINA Hohenems gewann zum Abschluss des ersten Spieltages in der Gruppe West gegen den HC TIWAG Innsbruck - Die Haie II mit 10:1.

Titelmitfavorit SC SAMINA Hohenems startete im Herrenriedstadion bei herrlichem Wetter und rund 20 Grad mit einem klaren Sieg gegen den HC TIWAG Innsbruck - Die Haie II in die neue Saison. Das Team von Head Coach Bernd Schmidle hatte nur in den ersten elf Minuten Probleme mit den frech aufspielenden Innsbruckern, die in der U20-Meisterschaft schon einige Zeit im Saft stehen. Thomas Auer brach in Minute zwölf den Bann und löste für die verbleibenden acht Minuten im ersten Drittel eine Hohenemser Torlawine aus. Martin Grabher Meier erhöhte genau drei Minuten nach der Führung auf 2:0 für die Vorarlberger. Nur 18 Sekunden später war erneut Thomas Auer mit dem 3:0 zur Stelle, er bezwang Innsbrucks Goalie Markus Gratzer zum zweiten Mal an diesem goldenen Herbsttag in Hohenems. Marcel Wolf und Johannes Hehle sorgten gegen Ende des ersten Abschnitts mit einem Doppelschlag binnen 55 Sekunden für eine komfortable 5:0-Führung.