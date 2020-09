1:1-Remis für die Austria zum Auftakt

Austria Lustenau und der SV Horn trennten sich zum Start in die neue Saison der 2. Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden.

Heute hatte das lange Warten auch für die Lustenauer Austria endlich ein Ende - mit dem Heimspiel gegen den SV Horn starteten die Grün-Weißen in die neue Saison der 2. Bundesliga. Zu Beginn war beiden Mannschaften die lange Spiel-Pause anzumerken, denn gute Offensiv-Aktionen waren Mangelware. Insgesamt war in der ersten Halbzeit aber die Gästemannschaft aus Horn das bessere und gefährlichere Team. In weiterer Folge kamen auch die Lustenauer besser ins Spiel und noch vor der Pause durch Maak zum 1:0.

In der zweiten Halbzeit änderte sich nicht vielm am Spielgeschehen. Die Lustenauer versuchten, die Führung zu verteidigen und die Gäste aus Horn riskierten natürlich mit Fortdauer des Spiels immer mehr. Dieses Risiko wurde in der 81. Minute belohnt, als Cheukoua den nicht unverdienten Ausgleich erzielte. Da in der Schlussphase keinem Team der Lucky-Punch gelingen wollte, endete die Partie mit einem leistungsgerechten 1:1-Remis.