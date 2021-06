1,1 Millionen Euro für Beschäftigungsprojekte

Gemeinsam mit dem AMS Vorarlberg fördert das Land die sozialökonomischen Betriebe der Caritas der Diözese Feldkirch „carla Jobstart“ sowie der Aqua Mühle Vorarlberg.

Mit den Öffnungsschritten einher geht eine steigende Nachfrage am Arbeitsmarkt. Der einsetztenden Aufschwung am Arbeitsmarkt müsse bestmöglich genutzt werden, um beschäftigungslose Personen schnellstmöglich wieder in den regulären Arbeitsmarkt zu bringen, heißt es dazu vom Land.

99 Arbeitsplätze

Im Rahmen des Beschäftigungsprojektes „carla Jobstart“ der Caritas können anhand der diesjährigen Förderung in Höhe von knapp 380.000 Euro Arbeitsplätze für Transitbeschäftigte im Ausmaß von 33 Vollzeitäquivalenten mitfinanziert werden. Weitere Arbeitsplätze im Ausmaß von rund 66 Vollzeitäquivalenten werden im von AQUA Mühle Vorarlberg durchgeführten Projekt mit einem Förderbetrag von 766.000 Euro gesichert. Die Heranführung an den Arbeitsmarkt beginnt mit Vorbereitungsmaßnahmen in Form von Arbeitstrainings. Nach Absolvierung der Vorbereitungsphase treten die Betroffenen in ein auf maximal zwölf Monate befristetes Dienstverhältnis.