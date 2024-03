Jana ist am Freitag 29. März bei The Voice Kids zu sehen

Jana ist am Freitag 29. März bei The Voice Kids zu sehen ©WANN&WO

Jana ist am Freitag 29. März bei The Voice Kids zu sehen ©WANN&WO

11-jährige Jana aus Vorarlberg tritt am Freitag bei "The Voice Kids" auf

Jana (11) aus Satteins hat sich einen Platz bei den Blind Auditions von "The Voice Kids" gesichert! Ihr Auftritt ist am Freitag, 29. März, auf der Bühne im Fernseher zu sehen.

"Ich habe meine Eltern etwa zwei Jahre lang bearbeiten müssen, bis ich mich bei ,The Voice‘ bewerben durfte", teilt Jana bei einem Treffen mit WANN & WO mit. Nachdem sie das Einverständnis ihrer Eltern erhielt, begann die eigentliche Herausforderung: "Man muss ein Video einschicken, dann wird man zum Vorsingen eingeladen. So bin ich dann in die zweite und dritte Runde gekommen, wurde zum Interview gebeten und musste dann noch einmal vorsingen. Dann ist endlich die Nachricht gekommen, dass ich bei den Blind Auditions dabei bin", erzählt die junge Sängerin aus Satteins begeistert. "Vor dem Auftritt haben wir wirklich sehr intensiv trainiert, wodurch sich meine Stimme auch noch weiterentwickelt hat."

Eine Mentorin mit "The Voice"-Erfahrung für Jana

Janas Gesangscoach ist im "The Voice"-Universum eine bekannte Persönlichkeit: Alex Sutter, die 2017 selbst an der Show teilgenommen und es über die Blind Auditions hinaus geschafft hat. "Jana ist mit acht Jahren zu mir in die Musikschule gekommen und wir passen einfach vom Musikgeschmack und auch vom Style super zusammen", so die Gesangslehrerin. "Sie ist auch die Sängerin der Rasselband Musikschule Walgau und macht das wirklich toll!"

self all Open preferences.

"Alex hat mich wirklich krass unterstützt. Sie ist auch nicht sehr streng, finde ich. Die Songs, die ich singen möchte, darf ich mir selbst aussuchen", berichtet die elfjährige Jana. Deshalb war die Nervosität vor ihrem großen Auftritt auch überschaubar. "Es war eine gewaltige Show auf einer riesigen Bühne vor rund 500 Zuschauern. Alle waren wirklich sehr nett und ich bin richtig froh, dass ich da mitmachen durfte."

Die Entscheidung für einen Coach

Am Freitag, den 22. März, startete die zwölfte Staffel von „The Voice Kids“ in Sat.1. Jana erscheint am Freitagabend dem 29. März auf der legendäre "The Voice Kids"-Bühne. Im Gespräch mit WANN & WO enthüllt sie, für welchen Coach sie sich entscheiden würde, sollten alle während ihres Auftritts ihren Stuhl umdrehen: "Meine Favoriten sind ganz klar die Fantas, Lena oder Vincent Weiss", teilt die lebhafte junge Dame aus Satteins mit.