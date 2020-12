11-Jähriger in Ludesch von Pkw erfasst

Ludesch - Am Donnerstagmorgen wurde ein 11-jähriger Schüler beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst und unbestimmten Grades verletzt.

Ein 23-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Donnerstagmorgen in Ludesch auf der Walgaustraße von Thüringen kommend in Richtung Bludenz. Auf Höhe des Schutzweges bei der Bushaltestelle „Brärsch“ überquerte ein 11-jähriger Bub die Fahrbahn und wurde dabei vom Pkw des 23-Jährigen erfasst.