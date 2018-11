11 Führerscheine weg - Polizei führt Schwerpunktkontrollen in Vorarlberg durch

Schwarzach - 16 Fahrzeuglenker werden nach Schwerpunktkontrollen auf Freitag und Samstag angezeigt. Die Polizei geht weiter gegen Alkohol und Suchtgift am Steuer vor.

In der Nacht vom 08. auf 09. sowie dem 09. auf 10.11.2018 führte die Vorarlberger Polizei in den Bezirken Feldkirch und Bludenz zwei Alkohol- und Suchtgiftschwerpunkteinsätze durch, an denen insgesamt etwa 15 Beamte der Landesverkehrsabteilung sowie der betroffenen Bezirke teilnahmen. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch zwei Polizeiärzte.

11 Führerscheine weg

Aufgrund der Überprüfungen wurden 10 alkoholisierte Fahrzeuglenker an der Weiterfahrt gehindert. 6 Fahrzeuglenker mussten aus dem Verkehr gezogen werden, weil sie sich offenbar in einem durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand befanden. 11 Führerscheine wurden an Ort und Stelle abgenommen, alle 16 beeinträchtigten Fahrzeuglenker werden an die zuständige Bezirkshauptmannschaft angezeigt werden.