11.764 Wahlkarten für die Bürgermeister-Stichwahlen

Am Freitagmittag um 12 Uhr endete die Frist zur Beantragung von Wahlkarten für die am Sonntag, 27. September 2020 stattfindenden Bürgermeister-Stichwahlen.

Am kommenden Sonntag findet eine Stichwahl des/der Bürgermeister:in in den Städten Bludenz, Bregenz und Feldkirch sowie in den Gemeinden Hard, Lech und Lochau statt.

Von den insgesamt 74.423 wahlberechtigten Personen wurde von 11.782 Personen (15,8 Prozent) die Möglichkeit der Beantragung einer Wahlkarte für diese Wahl genutzt. Dies sind um 1,1 Prozent weniger als bei der Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 13. September 2020. Damals haben in diesen Gemeinden gesamt 12.604 Personen eine Wahlkarte beantragt.

Briefliche Stimmabgabe

Eine briefliche Stimmabgabe mittels Wahlkarte muss unbeobachtet, unbeeinflusst und persönlich erfolgen. Die Wahlkarte hat bis zum Zeitpunkt des Schließens des letzten Wahllokales in der Gemeinde beim Gemeindeamt einzulangen, um in die Auswertung einbezogen zu werden. In Lech und Lochau nach 12.00 Uhr sowie in Bludenz, Bregenz, Feldkirch und Hard nach 13.00 Uhr einlangende Wahlkarten werden nicht mehr berücksichtigt. Die Abgabe einer zugeklebten Wahlkarte im Wahllokal ist gesetzlich nicht vorgesehen.