109 Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle

Die Zahl der in Vorarlberg aktiv mit dem Coronavirus Infizierten ist im Laufe des Dienstags um 94 auf 1.902 gesunken.

Stand Dienstag 16 Uhr: Seit Montagmitternacht wurden in Vorarlberg 109 Neuinfektionen registiert, denen 198 Genesungen gegenüber stehen.

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten ist somit um 94 auf 1.902 gesunken (Stand 16 Uhr). Fünf weitere Erkrankte starben am oder mit dem Coronavirus, die Zahl der Todesopfer in Vorarlberg stieg damit auf 192 an.