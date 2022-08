108 Neuinfektionen am Freitag in Vorarlberg

Insgesamt sind derzeit 783 positive Corona-Fälle in Vorarlberg registriert, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 244,8.

Zahlen von Freitag: Am Freitag wurden in Vorarlberg 108 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber standen 34 Genesungen. Damit waren am Donnerstag 777 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg sank am Freitag auf 244,8. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 510,2.

Lage in den Spitälern

565 Todesopfer

Am Freitag musste in Vorarlberg ein weiterer Todesfall beklagt werden. Insgesamt sind bisher 565 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.