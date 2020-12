105 Neuinfektionen am Sonntag in Vorarlberg

Derzeit sind in Vorarlberg noch 1.115 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Stand Sonntag 24 Uhr: Am Sonntag kamen in Vorarlberg 105 Neuinfektionen hinzu, war dem Dashboard des Landes am Sonntag zu entnehmen. Bei 130 Genesungen sank die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten auf 1.115 Fälle.