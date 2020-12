103 Neuinfektionen und ein weiteres Todesopfer

Am Donnerstag wurden in Vorarlberg 103 Neuinfektionen verzeichnet. Ein weiteres Todesopfer muss beklagt werden.

Stand Donnerstag 24 Uhr: Am Donnerstag wurden in Vorarlberg 103 Neuinfektionen registriert, denen 149 Genesungen gegenüberstehen.

Die Zahl der in Vorarlberg aktiv mit dem Coronavirus Infizierten hat sich somit um 47 auf 1.813 Personen verringert. Es gibt ein weiters Todesopfer zu beklagen, die Zahl steigt damit auf 195.

Stabile Situation in Spitälern

Weiterhin stabil ist die Situation in den Krankenhäusern des Landes. Von den landesweit 64 Intensivbetten waren 19 - zwei mehr als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Damit waren am Donnerstagvormittag noch 23 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 104 Corona-Erkrankte stationär betreut.