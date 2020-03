103-Jährige überlebt Corona-Infektion

Im besonders stark von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Iran hat eine 103-Jährige die Virusinfektion laut den Staatsmedien überstanden.

Die Patientin sei in der Stadt Semnan rund 180 Kilometer östlich der Hauptstadt Teheran im Krankenhaus behandelt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Irna in der Nacht auf Mittwoch.

Nachdem sich die Frau "vollständig erholt" habe, habe sie das Krankenhaus inzwischen verlassen können, zitierte die Agentur den Krankenhausdirektor Nawid Danaji. Dem Bericht zufolge handelt es sich bereits um den zweiten Menschen sehr hohen Alters im Iran, der eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat. Demnach überlebte auch ein 91-jähriger Mann in der Stadt Kerman die durch das neuartige Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit, obwohl er neben seinem hohen Alter auch noch Bluthochdruck und Asthma hat.

Schon über 1.100 Todesopfer im Iran

Ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen gelten bei den Coronavirus-Infektionen als Risikogruppen. Laut einem Bericht, den die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Zusammenarbeit mit den chinesischen Behörden vorgelegt hat, liegt die Sterberate bei Menschen über 80 Jahren bei 21,9 Prozent.

Im Iran starben binnen 24 Stunden 147 weitere Menschen am Coronavirus. Dabei handelt es sich um den bisher stärksten Anstieg innerhalb eines Tages in dem von der Pandemie besonders betroffenen Land. Insgesamt starben damit 1.135 Menschen im Iran an der Lungenkrankheit Covid-19, die durch das Virus ausgelöst wird.