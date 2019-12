1000 Places To See Before You Die

Die Must-See-Liste der schönsten Reiseziele der Welt im XXL-Bildband.

So haben Sie die Welt noch nie gesehen! "1000 Places To See Before You Die" ist das erfolgreichste Reisebuch aller Zeiten und ein internationaler Bestseller. Nun ist dieser Reiseführer mit Kultfaktor als Bildband erhältlich: Die atemberaubenden Fotos der Reisejournalistin Patricia Schultz laden Sie zu einer Reise an die schönsten Orte der Welt ein: ferne Länder, faszinierende Landschaften, pulsierende Städte und architektonische Meisterwerke.

- Verzauberung des Herzens: Großformatige Landschaftsbilder wecken das Fernweh

- Die schönsten Reiseziele der Welt: mehr als 1100 Fotografien im Riesenformat

- Kurze persönliche Begleittexte der berühmten Reisejournalistin Patricia Schultz

- Originelle Geschenkidee für Globetrotter und Weltentdecker

- Vom Träumen zum Machen: diese Urlaubsziele dürfen auf keiner Bucket List fehlen!

Wohin soll die nächste Reise gehen?

Wie glücklich können wir uns schätzen, dass die Welt so viele Wunder bereithält: vom Nebel, der über der Chinesischen Mauer aufsteigt, über Elefanten, die im Ngorongoro-Krater grasen, den Sonnenuntergang an der wilden Küste Donegals bis zu wirbelnden Tänzern bei einem Fest in Bhutan.

Die Naturfotografien von Patricia Schultz wecken das Fernweh! Von Stadt zu Stadt, Kontinent zu Kontinent, mit jeder Seite wird die Must-See-Liste länger und länger: vom Castle Trail in Schottland bis zu den Weinbergen Bordeauxs, von Santorini bis nach Phuket und von den Eishotels am nördlichen Polarkreis bis zur Wüste Gobi in der Mongolei.



Lassen Sie sich von diesem spektakulären Bildband und den Reisetipps der erfahrenen Autorin zu Ihrem nächsten Urlaubsziel inspirieren!