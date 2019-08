Sammleredition in edlem Design: Die neue Lebensliste für den Weltreisenden.

Wie die Neuausgabe von '1000 Places To See Before You Die' ist auch die Sammleredition neu recherchiert, neu bereist und neu geschrieben, mit 200 neuen Einträgen, 28 zusätzlich berücksichtigten Ländern und über 600 farbigen Abbildungen. Mit einer frischen, neuen Herangehensweise an die Welt, in der wir heute leben, bietet es sowohl Lehnstuhl-Reisenden als auch mit allen Wassern gewaschenen Weltenbummlern einen anregenden Vorgeschmack auf die Schätze der Welt, wie sie jetzt ist, und ermöglicht ihnen, die nächste Reise sinnvoll zu planen.