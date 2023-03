1000 Fans bei den ersten beiden Wälderderbys

Egg bezwang Rotenberg, Bezau gegen Andelsbuch endete Remis.

Lingenau/Bezau. Die Fußballer der beiden höchsten Amateurligen im Ländle sind aus der Winterpause zurückgekehrt. In der zweiten Runde der VN.at-Eliteliga kreuzten – nach jeweiligen Auftaktniederlagen – der Zima FC Rotenberg (5.) und der FC Brauerei Egg (9.) in Lingenau vor über 600 Fans die Klingen. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs brachte Kevin Bentele die Hausherren zwar in Front, Spieltrainer Murad Gerdi erzielte jedoch wenige Augenblicke später per Strafstoß den Ausgleich für die Mittelwälder. Gleich nach Wiederbeginn scorte der Egger Melchior Sutterlüty (48.) zur Führung für seine Farben. Weil die Angriffsbestrebungen der Heimischen nichts Zählbares mehr einbrachten, lautete der Endstand 2:1 für den FC Egg, der somit nur noch drei Zähler Rückstand auf die Rotenberger hat.

In Bezau trotzten knapp 400 Zuschauer dem nasskalten Aprilwetter und hofften auf ein erwärmendes Nachbarschaftsderby zwischen dem Wälderhaus VfB Bezau (14.) und dem Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch (10.). Was jedoch von den beiden Teams geboten wurde, war Schonkost. Die in Bestbesetzung angetretenen Gäste waren nicht in der Lage den Abwehrriegel der stark ersatzgeschwächten Bezauer zu knacken. Daher bekamen die Fans bis auf jene von Murat Bekar im Dress der Hausherren in Minute 94 (!) keine einzige Torchance zu sehen. „Das war eine enttäuschende Leistung. So rückt die Qualifikation für die Eliteliga in weite Ferne“, tönte es aus dem Lager der Andelsbucher. Das Team von Trainer Rene von der Thannen hat somit schon fünf Punkte Rückstand auf einen „Platz an der Sonne“.