100 Tage vor Olympia Wohnungslosen-Lager bei Paris geräumt

100 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele hat die Polizei ein Lager mit Hunderten wohnungslosen Menschen bei Paris aufgelöst. Bis zu 450 Menschen hatten sich auf dem stillgelegten Industriegelände in Vitry-sur-Seine eingerichtet, hieß es von Hilfsorganisationen. Einige von ihnen seien bereits vor der Räumung durch etwa 250 Polizisten am Mittwoch gegangen.

Wie die örtliche Präfektur mitteilte, wurden knapp 400 Menschen aus dem Gebäude geholt. Sie sollen nun in Zwischenunterkünfte in Bordeaux oder im Pays-de-la-Loire gebracht werden. Französischen Medien zufolge war das Lager die größte Besetzung in Frankreich.