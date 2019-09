100 Projekte für Österreich - Thema: Gerechtigkeit

Live-Pressekonferenz ab 10:00 Uhr mit ÖVP-Chef Kurz und ÖVP-Frauen-Chefin Bogner-Strauß.

Die ÖVP und ihr Spitzenkandidat Sebastian Kurz starteten mit der Aktion "100 Projekte für Österreich" in die Intensivphase des Wahlkampfs zur Nationalratswahl am 29. September.

Mit im Gepäck hatte der ehemalige Kanzler 100 Projekte, die Wähler und danach auch potenzielle Koalitionspartner überzeugen sollen. Erste inhaltliche Einblicke in dieses Programm gab der ÖVP-Spitzenkandidat bei einem Hintergrundgespräch in der türkisen Parteizentrale. Kurz kündigte dabei einmal mehr einen "kurzen, intensiven und fairen Wahlkampf" seiner Partei an. "Ganz generell gilt: Wir wollen unseren Weg fortsetzen. Die grundsätzliche Spur, die wir gezogen haben, unsere Werte, unser Blick auf Österreich - das wurde uns in all unseren Gesprächen bestätigt."