100 Mio. Euro wert: Geheimnis um mysteriöse Bronzescheibe gelüftet

Vor 19 Jahren fand man eine mysteriöse Bronzescheibe, die Wissenschaftler die "Himmelsscheibe von Nebra" nannten. Nun wissen wir, was es damit auf sich hat.

Nun haben Prof. Dr. Harald Meller und der Journalist Kai Michel herausgefunden, was es damit auf sich hat. Das Interessante: Bislang habe die Frühbronzezeit in Deutschland aus Bauern-Idyll gegolten. In Wahrheit waren die Menschen um diese Zeit aber schon viel weiter. Denn die Materialien der “Himmelsscheibe” zeigen, dass sie bereits auf Handelswegen über mehrere 1000 Kilometer unterwegs waren. Denn das Gold der Scheibe stammt aus Cornwall, die Darstellung des Himmels folgt Vorlagen aus dem Orient. Die Himmelsscheibe funktionierte wie ein Kalender. Man konnte mit ihm die perfekte Zeit für Aussaat und Ernte bestimmen.