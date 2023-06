100 Meter abgestürzt: Taubergung in Langen

Am Dienstagabend stürzte ein 52-Jähriger bei der Rotachmündung etwa 100 Meter ab.

Ein 52-jähriger Mann unternahm am Dienstag, 6. Juni 23 gegen 20 Uhr, gemeinsam mit drei Fahrradkollegen eine abendliche Tour mit deren Mountainbikes. Gegen 18 Uhr starteten diese ihre Runde in Langenegg über Hirschberg und wieder talwärts.

100 Meter abgestürzt

Die vier Fahrradfahrer nahmen einen unmarkierten, jedoch bekannten Steig im Bereich Rotachtunnel. Da dieser Steig zwischenzeitlich jedoch nicht fahrbar ist, mussten die Mountainbikes geschoben werden. In einem steilen Teilstück rutschte der 52-Jährige plötzlich aus und stürzte ca. 100 Meter über steil abfallendes Gelände in Richtung Rotach, wo er am Bachbett zum Liegen kam.