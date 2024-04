100 Linden zum 100. Geburtstag

Langenegger Bauernbund und Bäuerinnen überreichten ein besonderes Geschenk.

Die Vorderwälder Gemeinde Langenegg kann auf eine ganz besondere Dorfgeschichte zurückblicken. Das Langenegg von heute existiert gerade einmal 100 Jahre. Vor 1924 war der Ort zweigeteilt in die Gemeinden Oberlangenegg und Unterlangenegg. Erst das Testament des schlauen Bauern Johann Georg Fuchs brachte die Wende und die politisch Verantwortlichen entschieden sich in kürzester Zeit für einen Zusammenschluss, vererbte der ledige Landwirt doch all seine Liegenschaften dem Armenfonds der Gemeinde Langenegg. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Ober- und Unterlangenegg zur Gemeinde Langenegg verschmelzen. Ansonsten wäre Lingenau mit dem Erbe beglückt worden.