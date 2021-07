100 Jahre Vorarlberger Fußball in Wort und Bild

Im Löwensaal in Hohenems präsentierte der Vorarlberger Fußballverband das Jubiläumsbuch.

600 Seiten in Wort und Bild umfasst das Jubiläumsbuch 100 Jahre Vorarlberger Fußballverband und die Präsentation fand im Löwensaal in Hohenems statt. Das Buch 100 Jahre VFV kann in der Buchhandlung Brunner um 29,90 Euro erworben werden. Auto Christian Rhomberg mit all seinen Helfern wie Sigi Margreiter oder Adi Fischer haben die Höhen und Tiefen im Ländle Fußball dokumentiert. Zehn Jahrzehnte Fußball auf Amateurbasis und der Profibereich stehen im Fokus, aber viele Fotos, Fakten oder der Nachwuchs finden im Buch Platz. Bei der Präsentation gab es seitens der Sport Landesrätin Martina Rüscher lobende Worte auf allen Ebenen. Viele Ehrengäste wohnten der Präsentation 100 Jahre Vorarlberger Fußball bei.