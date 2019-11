100 Jahre Frauenwahlrecht: „Sie meinen es politisch!“

Frauenmuseum Hittisau zeigt neue Ausstellung zu 100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich.

Hittisau. „Behüte der Himmel! Sie meinen es politisch!“ schrieb Karl Kraus 1907 über die Frauenwahlrechtskämpferinnen. Er offenbart damit, welche Widerstände die Akteurinnen überwinden mussten. Die aktuelle Ausstellung im Frauenmuseum schafft Einblicke in die Kämpfe von Frauen um politische Mitbestimmung, von der Französischen Revolution bis in die jüngste Vergangenheit.

Vor 100 Jahren zogen Frauen erstmals in das österreichische Parlament, in Landtage und Gemeinderäte ein. Mit der Gründung der Republik 1918 ging auch die Einführung des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts ohne Unterschied des Geschlechts einher, ein Meilenstein in der Auseinandersetzung um Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Österreich. Doch die politische Partizipation von Frauen blieb umstritten: Das frisch eingeführte Wahlrecht schloss Prostituierte über das Kriterium der Sittlichkeit von der ersten Wahl 1919 aus. Um das bislang unbekannte Wahlverhalten von Frauen beobachten zu können, wurden zeitweise verschiedenfarbige Stimmkuverts für Männer und Frauen eingesetzt.