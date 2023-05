100 Freiwillige in den Dienst zum Gemeinwohl gestellt

Verschiedenste notwendige Arbeiten wurden beim Freiwilligentag in der Gemeinde Zwischenwasser durchgefürt.

ZWISCHENWASSER. Seit dem Jahr 2005 organisiert die Gemeinde Zwischenwasser einen freiwilligen Arbeitstag für die Kommune. Jahr für Jahr kommen rund 100 Bürger um sich einen Vormittag in den Dienst der Gemeinde zu stellen. Privatgruppen und vor allem zahlreiche Vereine haben unter fachkundiger Anleitung kleinere Arbeiten und Reparaturen durchgeführt. Neben dem Bau eines neuen Kinder-Waldspielplatzes beim Frödischdam, Felsräumung Masellaweg, diversen Arbeiten am Morschkear, Schilift Furx, am Naturspielplatz Frödisch, Bepflanzung bei der Kleinkinderbetreuung Muntlix, Pflege im Frödischsaal, Auffrischung im Parcours Hennabühel war die Aufforstung an der L51 Laternserstraße unterhalb des Schlössle Weißenberg eine große Herausforderung. Vor dem Hintergrund des Klimawandels haben gesunde, vielfältige Wälder für die Menschen sehr wichtige Funktionen. Beispielsweise dient der Walt als natürliche Klimaanlage im Sommer, da das verdunstete Wasser kühlend wirkt. Er schützt aber auch vor Murenabgängen oder Hochwasser. Das war der Anlass das zwanzig freiwillige Helfer unter der Anleitung von Waldaufseher Oskar Türtscher und zahlreichen Mitarbeitern vom Bauhof Zwischenwasser tausend Jungbäume an dem steilen Hang unterhalb des Schlössle Weißenberg, wo der vorherige Bestand aufgrund des Eschensterben gerodet werden musste, gepflanzt wurden. Bei der Neuanlegung in diesem Gebiet wurden möglichst viele verschiedene Baumarten verwendet. Trotz der starke Hitzeperioden, Trockenheit und Starkem Regen soll hier ein Bestand erhalten bleiben. Mitglieder der Musikvereine Batschuns und Muntlix, eine Gruppe junger Asylwerber und weitere Freiwillige haben zusammen mit Experten der Gemeinde im steilen Gelände Großartiges geleistet. Zwischenwasser Bürgermeister Jürgen Bachmann erhielt als Zeichen Zusammengehörigkeit innerhalb der KLAR-Region Vorderland-Feldkirch eine KLAR-Holzscheibe überreicht. Als Belohnung nach getaner Arbeit wurden die Freiwilligen von der Gemeinde Zwischenwasser verköstigt. Großer Dank gilt den beiden Haupt-Organisatoren vom Freiwilligentag Stefan Schnetzer und Johannes Gröfler für die perfekte Vorbereitung. VN-TK