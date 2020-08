100 Einsatzkräfte bei Glimmbrand in Schwarzenberg

Zu einem Glimmbrand im Heizkeller kam es in der Nacht auf Dienstag in Schwarzenberg. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, die Bewohner blieben unverletzt.

Funkenflug als Brandursache

Alle Bewohner hatten das Wohnhaus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Das Wohnhaus wurde mit Lüftern wieder rauchfrei gemacht. als Brandursache vermutet die Feuerwehr Funkenflug. Der Hauseigentümer gab an, am Nachmittag den Heizkessel in Betrieb genommen zu haben. Am Einsatz beteiligten sich die Feuerwehren Schwarzenberg, Andelsbuch und Egg mit neun Fahrzeugen und ca. 90 Feuerwehrleuten. Die Rettung Bregenzerwald war mit drei Fahrzeugen und 10 Personen vor Ort.