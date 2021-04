100.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger geimpft

Die Zahl der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die zumindest die erste Corona-Teilimpfung erhalten haben, hat am Freitag die 100.000er-Marke überschritten.

Das sind gut 30 Prozent aller Impfberechtigten. Für Landeshauptmann Markus Wallner und Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher ist damit ein erfreuliches Zwischenergebnis erreicht. Beide appellieren erneut an all jene, die noch nicht zur Impfung vorgemerkt sind. „Eine hohe Impfbereitschaft ist der Schlüssel, um eine Herdenimmunität zu erreichen und die Pandemie zu überwinden“, so Wallner.