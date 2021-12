10 Weihnachtslieder mit Ohrwurm-Garantie

Diese Songs machen das Weihnachtsfest unvergesslich. Ob zum Weihnachtsbaum schmücken, Kekse backen oder einfach eine tolle Zeit mit der Familie zu verbringen. Diese Zehn Lieder bringen euch in Weihnachtsstimmung!

Brenda Lee - Rocking around the christmas tree

self all Open preferences.

Bobby Helms - Jingle Bell Rock

self all Open preferences.

Macy Gray - Winter Wonderland

self all Open preferences.

Band Aid - Do they know it's Christmas?

self all Open preferences.

Ed Sheeran & Elton John - Merry Christmas

self all Open preferences.

ABBA - Little Things

self all Open preferences.

Forrest Blakk – Sing Along With Me

self all Open preferences.

Kelly Clarkson & Ariana Grande - Santa, Can't You Hear Me

self all Open preferences.

Broilers - Grauer Schnee

self all Open preferences.

EAV x Paul Pizzera - Einer muss der Krampus sein

self all Open preferences.