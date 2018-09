10 unglaubliche Häuser

Vom "Skateboard Home" über ein Haus, das sogar einem Hurrikan standhalten kann, bis hin zur "Hobbit"-Unterkunft Diese 10 Unterkünfte sind unglaublich ausgefallen.

Bei diesen Projekten haben sich nicht die Architekten, sondern ganz offensichtlich die Auftraggeber einiges einfallen und ihrer Fantasie zum Teil freien Lauf gelassen. Um 2,8 Millionen Dollar wurde in Kalifornien ein Haus verkauft, das sich ein Fan der “Familie Feuerstein” bauen ließ. Die 2,8 Millionen sind allerdings ein Klacks im Vergleich zur “Tower Clock”-Wohnung in New York City, die sich ein Liebhaber 18 Millionen Dollar hat kosten lassen. Besonders, wenn auch preiswerter, ist ein Haus in Deutschland, das auf dem Kopf steht. Es wurde gebaut um Touristen anzulocken.