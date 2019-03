10 unerklärbare Fotos

Optische Täuschungen? Bild-Montagen oder einfach nur gespenstisch? Diese zehn Fotos geben Rätsel auf und rufen nicht nur Verschwörungstheoretiker auf den Plan.

Haben kreative und technisch begabte Fotografen nur versucht die Menschen zum Teil in die Irre zu führen? Oder handelt es sich wirklich um unerklärbare Phänomene oder doch nur Sinnestäuschungen? Ein Foto zeigt die Marienerscheinung von Zeitoun. Am 2. April 1968 will eine Menschenmenge auf dem Dach der koptischen Marienkirche für mehrere Minuten eine Frau in weißem Licht mit Heiligenschein gesehen haben. Angeblich kein Einzelfall, denn das Ereignis soll sich eine Woche wiederholt haben. Rund drei Jahre lang gab es immer wieder Berichte über die Erscheinung.