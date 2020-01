10. Turnier des Herzens in Lochau: 13.500 Euro zugunsten bedürftiger Mitmenschen

Lochau. Sieger waren alle, die beim zehnjährigen Jubiläum des „Turnier des Herzens 2019“ in der Lochauer Sporthalle mit großer Begeisterung wieder ihre Fußballkünste zeigten. Und mit 13.500 Euro konnte auch ein Rekorderlös für den guten Zweck eingespielt werden.

Da war das Jubiläum „10. Turnier des Herzens“ mit der großen After-Game-Party am 16. November 2019 nun der krönende Abschluss. Und mit 13.500 Euro konnte eine Rekord-erlössumme erzielt und an bedürftige Familien bzw. Organisationen übergeben werden.

3.000 Euro erhielt eine von einem Sterbefall betroffene Familie in der deutschen Nachbarschaft, 2.000 Euro bzw. 1.500 Euro gingen wie jedes Jahr an die CliniClowns Vorarlberg bzw. an die Sozialaktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“. Eine Hörbranzer Familie kann ein Skiwochenende in den Tiroler Bergen verbringen, gesponsert vom Hotel Garni Alpenjuwel in Serfaus, den Bergbahnen Serfaus und dem Restaurant Prämontan in Serfaus.