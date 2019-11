„10. Turnier des Herzens“: Fußball live in der Sporthalle Lochau

Lochau. Das Lochauer „Turnier des Herzens“ feiert sein zehnjähriges Jubiläum! Unter dem Motto „Spiel und Spaß zugunsten Bedürftiger“ wird am Samstag, dem 16. November, von 13 bis 19 Uhr in der Lochauer Sporthalle für einen guten Zweck Fußball gespielt.

Fußball mit Spaß auf dem Hallenparkett und beste Stimmung auf den Rängen, zehn speziell geladene Mannschaften, bespickt mit sportbegeisterten Damen, sind bei der zehnten Auflage des „Turnier des Herzens“ in der Sporthalle Lochau live mit dabei. Herzlich willkommen sind natürlich auch die zahlreichen Zuschauer, und dies bei freiem Eintritt! Und bei der After-Game-Party ab 20 Uhr im Clubheim des SV typico Lochau am Hoferfeld werden die Sieger dann entsprechend gefeiert.

„Wie schon in den vergangenen Jahren wird der Reinerlös dieser Veranstaltung einer guten Sache zur Verfügung gestellt“, so die Initiatoren und Organisatoren mit Arno Petermann, Markus Baumgärtner und Nadja Ringer samt den zahlreichen freiwilligen Helfern des SV typico Lochau. Da geht der Dank an alle Mitwirkenden, ob aktiv auf dem Spielfeld oder passiv im Umfeld, und natürlich ganz besonders an die vielen Sponsoren!