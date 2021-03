Im 7.000 m² großen Fohren Center Areal in Bludenz entsteht bis Februar 2022 ein neues Projekt. Die Gastronomen-Familie Wilfinger erweitert ihr Angebot mit dem Bau eines Hotels mit 65 Zimmern.

Regionale Holzbauweise

Der Bauherr beziffert die Investitionssumme mit rund 10 Millionen Euro für das zweigliedrige Gebäude mit rund 3.000 m² Fläche. Das Hotel erhält neben einer Lobby mit Multifunktionsraum im Erdgeschoss auch ein Penthouse sowie eine 160 m² große Dachterrasse. Die sieben Zimmergeschosse werden in nachhaltiger Holzmodulbauweise mit Metallfassade errichtet. "Nach nur neun Monaten Bauzeit, von April bis Dezember, wird das Gebäude stehen. Parallel zu den Aushub- und Rohbauarbeiten vor Ort, erfolgt die schlüsselfertige Modulproduktion in unserem Werk im Bregenzerwald. Die Holzmodule für die Hotelzimmer werden innerhalb von drei Arbeitstagen montiert", so Kaufmann Zwei Geschäftsführer David Nussbaumer.

Zentrum für Lebensfreude

Die besondere Hanglage des Hotels sorge für Attraktivität aufgrund der fantastischen Aussicht ins Tal und auf die umliegenden Berge. "Im Fünf-Täler-Kreuz gelegen, sind sowohl der Bahnhof sowie die Bludenzer Innenstadt in wenigen Gehminuten erreichbar. Vier Autobahnanschlüsse führen in nur zwei Fahrminuten in alle Richtungen, zum Beispiel an den Arlberg oder Bodensee", zählt Wilfinger die Vorzüge der Region auf und freut sich bereits auf die Eröffnung im nächsten Jahr: "Unser Angebot soll die Gäste raus aus dem Alltag holen und ihnen Spaß, Genuss und Freude bieten. Das Hotel wird der perfekte Ausgangspunkt sein, um genau das in unserer Alpenstadt zu erleben!"