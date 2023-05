10-jährige Radfahrerin von SUV-Lenker angefahren

Ein 10-jähriges Mädchen wurde am Freitag an Arm und Kopf verletzt, als sie in Wolfurt von einem Pkw-Lenker angefahren wurde, der danach Fahrerflucht beging.

Am Freitag um 15:57 Uhr war ein 10-jähriges Mädchen auf einem Fahrrad in Wolfurt auf der Brühlstraße, auf dem linksseitigen Gehsteig fahrend, in Richtung Schwarzach unterwegs.

10-Jährige verletzt

An der Kreuzung Brühlstraße und Spetenlehergasse bog ein Pkw von der Spetenlehergasse kommend nach rechts in Fahrtrichtung Ortszentrum Wolfurt in die Brühlstraße ein. Es kam zur Kollision mit der jungen Radfahrerin.

Das 10-jährige Mädchen zog sich beim Sturz eine Arm- und Kopfverletzung zu. Der Lenker des Wagens blieb danach zwar kurz stehen, setzte dann aber seine Fahrt ohne Datenaustausch oder Kontaktaufnahme mit der Polizei fort.

Zeugenaufruf

Laut einem Zeugen handelte es sich bei dem beteiligten Auto möglicherweise um einen grauen SUV, eventuell ein Fahrzeug der Marke "Audi", welcher von einem etwa 45- bis 55-jährigen Mann mit kurzen Haaren gelenkt wurde. Allfällige Zeugen, welche Angaben zum beteiligten Fahrzeug machen können, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Wolfurt (Tel. +43 (0) 59 133 8137) in Verbindung zu setzen.