10 Jahre Inspiration – Unser Erfolgsmodell feiert Geburtstag

Die BW Bielefelder Werkstätten produzieren mit leidenschaftlicher Sorgfalt und Präzision außergewöhnliche und perfekt verarbeitete Polstermöbel aus edlen Materialien mit fein modellierten Formen und ansprechenden Proportionen. Der Firmenphilosophie entsprechend wird immer stilsicheres Design mit technischen Raffinessen und Langlebigkeit verbunden. Hier wird mit traditioneller Handwerkskunst Spitzenqualität produziert.

Individuell Mit dem nun weiterentwickelten INSPIRATION-Planungsprogramm können die Kunden selbst die perfekte Lösung für die eigenen Wohnbedürfnisse gestalten. Der Name ist Programm. Hier kann zwischen einer Vielzahl von Möglichkeiten, wie z. B.den sechs verschiedenen Armlehnentypen, innovativen Bezügen, verschiedensten Sofatypen und interessanten funktionalen Details gewählt werden. Dies schafft Gestaltungsspielraum für individuelle Lösungen, vom Einzelsofa bis zur Wohnlandschaft, welche das gewünschte Ambiente perfekt zur Geltung bringen.

Maßgeschneidert

Die so entstandenen Einzelstücke sind außergewöhnliche Entspannungsinseln, denn die Kombination von Longchair, Einsitzer und offenen Seitenanbauteilen bietet eine Menge Platz für beschauliche Mußestunden. Sehr schön ist, wie sich die markante kubische Formensprache der Couchgarnitur in zierlicher Art und Weise bei den Einzelsesseln widerspiegelt. Geräumigkeit, Vielseitigkeit und hoher Sitzkomfort sind die herausragenden Prädikate dieser Produktlinie der „Bielefelder Werkstätten“, welche sich insbesondere durch einen hohen Grad an persönlichen Individualisierungsmöglichkeiten auszeichnet.