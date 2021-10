10 Jahre Handicaptauchclub Vorarlberg – HTCV

10-Jahresfeier, Jahreshauptversammlung und Abtauchen- der Hörbranzer Tauchverein HTCV konnte gleich dreimal feiern!!

Der Verein Handicaptauchclub Vorarlberg – HTCV hat seinen Clubraum in Hörbranz mit großzügigen Räumlichkeiten, mit eigener Flaschenfüllstation und ausreichend Equipment. Hier können Theoriekurse unterrichtet, Tauchgänge geplant und besprochen werden, aber auch Sitzungen und Vereinsfeiern werden im gemütlichen Clubheim abgehalten. Weiter tauchen die Mitglieder fast das ganze Jahr über. Von Oktober bis Mai im Hallenbad, das restliche Jahr im Freiwasser wie zb. Bodensee, Alter Rhein oder Seen in der Umgebung.

Beim Fest am 09.10.2021 im Freibad in Diepoldsau waren zahlreiche Mitglieder dabei. Beim „Abtauchen“ dem letzten offiziellen Tauchgang des Vereins, wurde die Freiwassersaison beendet. Was aber nicht heißt, dass nicht mehr getaucht wird. Bevor es ins Hallenbad mit warmen Wasser geht, tauchen kleinere und temperaturunempfindliche Kleingruppen weiter. Auch beim „Abtauchen“ waren Taucher mit und ohne Einschränkung gemeinsam unter Wasser. Bei der anschließenden Jahreshauptversammlung mit 10-Jahresfeier dankte Langzeitobfrau und Gründerin Gundi Friedrich allen Mitgliedern. Auch das Gründungsteam ist noch vollzählig im Verein und größtenteils auch noch in Vorstandsfunktionen tätig. Beim Rückblick auf 10 erfolgreiche Tauchjahre wurde das Vereinsleben beleuchtet. Highlights waren sicher die gemeinsamen Tauchausflüge. Neunmal Ägypten, fünfmal Tessin und einmal Kroatin waren die Fernreiseziele. Aber auch Besuche bei Tauch- und Unterwassermessen, gemeinsames Kekse backen in der Weihnachtszeit, Ausflüge an Land und gemeinsame Geburtstagsfeiern waren wichtige und verbindende Programmpunkte. Weiter dankte Gundi Fridrich auch Christoph Meyer vom Freibad Diepoldsau. Seit sechs Jahren kann der HTCV dort wöchentlich tauchen. Mit seiner Tiefe und beindruckenden Unterwasserfauna und -flora ist er der ideale Tauchplatz für den Verein. Abschließend betonte die Obfrau wie Stolz sie auf den Verein ist, in dem alle aufeinander achten und gegenseitig füreinander da sind. Wie zufrieden die Mitglieder mit dem Vorstand sind, zeigten die Wahlen. So wurde der komplette Vorstand wiedergewählt. Obfrau Gundi Friedrich, Obfrau-Stellvertreterin und Schriftführerin Sandra Alfare, Kassieren Julia Peherstorfer, Ausbildungsleiter Michael Walther und Gerätewart Thomas Thurnher wurde allesamt einstimmig wiedergewählt.