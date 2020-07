10 Grad kälter: Kaltfront ist im Anmarsch

Donnerstag und Freitag sind sommerlich und heiß. Am Samstag zieht eine Kaltfront über Vorarlberg, die die Höchsttemperatur auf 20 Grad absinken lässt.

Am Donnerstag noch trocken und sehr warm, insgesamt recht sonnig. Nach einem sonnigen Tagesbeginn ziehen ausgedehnte, hohe Wolkenfelder auf und lassen über Mittag den Himmel milchig erscheinen, die Sonne wird vorübergehend abgeschwächt. Im Laufe des Nachmittags werden die Wolken wieder weniger und dünner und gegen Abend scheint die Sonne dann oft ungetrübt. Höchstwerte: 25 bis 30 Grad.

Freitag ebenso sommerlich

Unbeständiges Sommerwetter, es wird heiß und am Nachmittag drückend schwül. Am Vormittag noch sehr sonnig und dann bilden sich zahlreiche Quellwolken. Am Nachmittag wird es zunehmend stark bewölkt. Zwischen Alpstein, Bregenzerwald und Montafon entstehen zum Abend hin kräftige Gewitter, Hagel und Sturmböen sind dabei möglich. Nachts auf Samstag folgt teils kräftiger Regen. Tiefstwerte: 13 bis 18 Grad. Höchstwerte: 25 bis 30 Grad.