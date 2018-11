10 Fakten zur Mindestsicherung neu - Wer bekommt mehr, wer weniger?

Die Bundesregierung hat am Mittwoch im Ministerrat ihr Paket zur Mindestsicherung präsentiert. Das Grundsatzgesetz soll mit 1. April 2019 in Kraft treten.

Dies ist an die Arbeitsmarktvermittelbarkeit des Betroffenen gekoppelt. Erst mit dem Nachweis über ein bestimmtes Sprachniveau, einen abgeschlossenen Wertekurs und eine Intergationserklärung oder Qualifizierungsmaßnahmen steht Asylberechtigten künftig die “volle” Mindestsicherung zu. Ansonsten erhalten die betroffenen Personen nur 65% der regulären Leistung in Form von Geld und den Differenzbetrag in Form von Sprach- bzw. Berufsqualifizierungsmaßnahmen.

10. Wie soll künftig verhindert werden, dass Asylberechtigte ihre Mindestsicherung an die Familien im Heimatland überweisen?

Die Mindestsicherung wird an Asylberechtigte nur mehr zum Teil in Form von Geldleistungen ausgezahlt werden. Der Restbetrag wird z.B. im Fall von Wohnkosten direkt an den Vermieter überwiesen oder erhält der Asylberechtigte in Form von berufs- oder sprachqualifizierenden Sachleistungen.