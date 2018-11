10 Fakten zu Mickey Mouse - Disneys Kultfigur wird 90

Am 18. November vor 90 Jahren hatte Mickey Mouse seinen allerersten Auftritt in "Steamboat Willie". Wir haben zu Ehren der Maus zehn Fakten über die bekannteste Figur aus der Disneywelt zusammengestellt.

2. Ein Stern am Walk of Fame

Zu seinem 50. Geburtstag erhielt Mickey Mouse als erste Trickfilmfigur überhaupt einen Stern am Walk of Fame. Seit 2018 darf auch Mickeys Gemahlin Minnie Mouse einen Stern am Hollywood Walk of Fame ihr eigen nennen.