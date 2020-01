10 Fakten über die Heiligen Drei Könige

Die Heiligen Drei Könige werden auch die Weisen aus dem Morgenland genannt. Sie werden in der Weihnachtsgeschichte des Matthäusevangeliums als Sterndeuter bezeichnet und wurden durch den Stern von Bethlehem zum Jesukind geführt.

1. Die Namen

2. Bedeutung der Geschenke

3. Letzte Ruhestätte in Köln

Die Gebeine der Heiligen Drei Könige ruhen in Watte und weißer Seide in einem kostbaren Reliquienschrein im Kölner Dom.

4. Vertreter verschiedener Kulturen

5. Tradition des Sternsingens

Die Tradition des Sternsingens, geht auf mittelalterliche Bräuche zurück, die früher genutzt wurden, um sich in der kalten Jahreszeit ein Zubrot und einen Zehrpfennig zu verdienen. Der Brauch wurde in der Mitte des 20. Jahrhunderts wiederbelebt und wird hauptsächlich in katholischen Gemeinden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol praktiziert.