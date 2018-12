10 Erzählungen über Jesus Christus

Jesus von Nazareth lebte vor 2000 Jahren in der kleinen Stadt Bethlehem im Römischen Reich. Als Baby entkam er nur knapp einem Massaker und wuchs in Galiläa auf. Im Alter von 30 Jahren trat Jesus als Wanderprediger auf, sammelte Anhänger, verkündigte die unmittelbare Herrschaft Gottes und begeisterte Menschen durch seine Predigten und Wundertaten.

Bei der Geburt von Jesus ist von göttlichem Eingreifen die Rede. Mutter Maria, eigentlich eine Jungfrau, wird vom Heiligen Geist schwanger. Nach seiner Geburt reisen Sterndeuter an, die dem “neugeborenen König der Juden” ihre Ehre erweisen wollen.

Als König Herodes davon erfährt, lässt er alle Jungen unter zwei Jahren umbringen. Von Gott im Traum gewarnt, fliehen die Eltern Josef und Maria mit Jesus nach Ägypten und retten ihn vor den Schwertern der Soldaten. Nach einigen Jahren kehrt die Familie in den Heimatort Nazareth zurück.

Erst im Alter von 30 Jahren tritt Jesus als Wanderprediger auf. Lediglich drei Jahre dauert sein Wirken in der Öffentlichkeit an. Jesus predigt Liebe und Vertrauen zu Gott. Er versucht mitzuteilen, dass Gott als himmlischer Vater den Menschen nahe kommt.

In seiner berühmten Bergpredigt predigt Jesus rückhaltlose Liebe, erklärt Arme für reich sowie Unterdrückte zu Mächtigen. Außerdem verspricht er das “Reich Gottes”, welches bereits begonnen habe. Dazu ermutigt Jesus die Menschen, sich ihm rückhaltlos anzuvertrauen. Zwölf Jünger sind überzeugt und folgen ihm.

Immer wieder werden selbstgerechte und auf ihr eigenes Wohlleben bedachte Gesetzeslehrer von Jesus entlarvt. Diese versuchen fortwährend, den wachsenden Einfluss von Jesus auf das Volk zu dämpfen. Vor dem Passa-Fest in Jerusalem spitzt sich der stetig wachsende Konflikt zu. Die Führer der Juden sehen ihre Macht über das Volk zunehmend schwinden, da Jesus bei seinem Einzug in die Stadt wie ein König bejubelt wird. Kurzerhand machen die Machthaber ihm den Prozess.

Judas, einer der zwölf Jünger und somit einer der engsten Freunde von Jesus, erreicht durch einen nächtlichen Verrat die Verhaftung Jesus noch vor dem Fest. Jesus bekennt sich in einem Verhör zu seiner Mission als “Messias”, als Gesandter Gottes und beansprucht deshalb göttliche Autorität. Der Hohe rat sieht dies als Gotteslästerung an, worauf die Todesstrafe steht.

8.) Das Todesurteil

Da die Führer der Juden die Strafe nicht selbst vollziehen können, verklagen sie Jesus beim römischen Statthalter Pilatus. Dieser erklärt ihn jedoch für unschuldig. Zusammen mit zahlreichen Anhängern fordern die Gesetzeslehrer aufgebracht die Hinrichtung Jesus und erreichen noch an demselben Morgen das gewünschte Todesurteil: Kreuzigung. Jesus wehrt sich nicht dagegen.

9.) Die Auferstehung

Nach seinem Tod scheinen zunächst alle Hoffnungen zerbrochen. Jesus’ Leichnam wird in ein Felsengrab gelegt und von römischen Legionären bewacht. Am dritten Tag wird die Meldung seiner Auferstehung überbracht. Die Legionäre konnten nicht verhindern, dass das Grab am dritten Morgen offen steht und leer ist.